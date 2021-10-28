Две улицы в Новой Москве назовут в честь репрессированных разведчиков

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В честь выдающихся советских разведчиков, репрессированных в 1930-е годы, будут названы две улицы в Новой Москве. Об этом сообщил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в четверг, 28 октября.

— Мы обратились к (мэру Москвы — прим. «ВМ») Сергею Семеновичу Собянину, и он дал поручение — в Новой Москве две улицы будут названы именами разведчиков, — рассказал представитель общества.

Судьба, по его словам, жестоко обошлась с этими разведчиками. Они, как уточнил Мединский, отдали жизнь родине, но были вычеркнуты из исторической памяти.

Одним из тех, в честь кого назовут улицу, станет разведчик-нелегал Дмитрий Быстролетов. Он знал 22 языка и был уникумом-нелегалом, подчеркнул председатель РВИО.

Памятник Быстролетову при поддержке общества и СВР уже открыли в этом году в Севастополе. Есть множество людей, чья жизнь является примером служения идее и отечеству, приводит слова Мединского РИА Новости.