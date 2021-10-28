Внучка Маслякова стала новой ведущей детского КВН

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Внучка руководителя и ведущего шоу КВН Александра Маслякова Таисия Маслякова приняла участие в качестве ведущей в новом сезоне «Детского КВН» на Первом канале.

У руководителя КВН есть сын Александр Масляков-младший, который стал ведущим Премьер-лиги КВН. У них с женой — журналисткой Ангелиной Масляковой — есть 15-летняя дочь Таисия.

Девушка стала соведущей передачи вместе с капитаном команды КВН Высшей лиги «МегА» Степаном Лукиным.

В новом сезоне приняли участие 220 детских команд КВН, 32 из них прошли в финал. В детском движении КВН участникам предстоит пройти два конкурса: «Приветствие» и «Сказка».

В креслах жюри будут сидеть Юлия Михалкова, Михаил Башкатов, Екатерина Скулкина, блогер Юлия Гаврилина, Вадим Галыгин и другие, сообщает Тeleprogramma.pro.

Зрителей и участников шоу ждет четвертьфинал, полуфинал для 12 команд-победителей и финал, куда пройдут лишь три команды. Они поборются за титул чемпиона шоу талантов «Детский КВН».