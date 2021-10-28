Москва увеличит расходы на образование на восемь процентов в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расходы города на образование, согласно проекту бюджета Москвы, вырастут на 8,1 процента в 2022 году. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков в четверг, 28 октября.

На развитие сферы образования, по его словам, в 2022–2024 годах в проекте бюджета предусмотрено 1 триллион 389,2 миллиарда рублей. Из них 463,4 миллиарда рублей запланированы на 2022 год, что на 34,5 миллиарда рублей превышает показатель текущего года.

Ключевыми направлениями определены индексация подушевых нормативов на дошкольников и школьников в размере 3,1 процента. С этой целью дополнительно выделено 7,8 миллиарда рублей на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Так, 338,3 миллиарда рублей направят на предоставление образования москвичам. Кроме того, власти предусмотрели 35,7 миллиарда рублей на капремонт школ и приобретение высокотехнологичного оборудования для школьников и студентов колледжей.

При этом на поддержку педагогов и обучающихся выделят 23 миллиарда рублей, а на строительство новых учреждений — 32,9 миллиарда рублей. Бюджет Москвы на 2022 год сохранит социальную направленность, также будут продолжены все ключевые образовательные проекты.