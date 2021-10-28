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Эксперты назвали пять лайфхаков по подготовке дачного участка к зиме

Иван Юминов

Общество
Эксперты назвали пять лайфхаков по подготовке дачного участка к зиме
Фото: Pixabay

Специальная теплица поможет не замерзнуть бассейну, а растения перед зимой можно укрыть агроволокном. Об этом сообщили эксперты в честь октября — месяца, когда необходимо подготовить участок к холодам.

Так, можно не убирать удлинители из огорода, если ими пользуются при уборке. Чтобы из-за осенних дождей не произошло замыкание, розетки следует закрыть специальными чехлами.

Сделать их можно из проволоки, шнурков и пластиковых бутылок. В одной из них необходимо обрезать донышко, а другую — разрезать пополам.

Летний бассейн не всегда стоит убирать перед наступлением холода. Вместо этого стоит построить вокруг него теплицу, что позволит сохранить тепло и предотвратить цветение воды.

Дачникам в очистке водосточных труб от листвы часто может пригодиться стремянка. Но и ее, по словам экспертов, можно без труда заменить на длинную палку и кусок фанеры.

Молодые и теплолюбивые деревья перед зимовкой следует укрыть агроволокном в четыре слоя. Чтобы растение не сломалось от ветра, его необходимо укрепить при помощи арматуры.

Затем специалисты рекомендуют осуществить генеральный полив растений. Мокрая почва увеличит морозостойкость растений, отмечает Пятый канал.

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