РБК столкнулся с атакой антипрививочников после опроса о вакцинации от COVID-19

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Холдинг РБК столкнулся с атакой противников вакцинации от коронавируса в социальных сетях после опроса о необходимости ограничений для непривитых. Об этом сообщил глава объединенной редакции компании Петр Канаев в четверг, 28 октября.

— Опрос перепостили звездные антипрививочники, Telegram-каналы специалистов по «сопротивлению новому мировому порядку» и т. д. Нагнали кучу людей и ботов, — рассказал представитель организации.

Опрос, послуживший причиной атаки, был опубликован в Telegram-канале издания 25 октября. Подписчикам предложили ответить на вопрос, поддержали бы они введение жестких ограничений для непривитых людей.

Некоторые люди призывали поучаствовать в нем, а другие писали об отказе граждан поддерживать «сегрегацию». Противники опроса, как уточнил глава редакции, «нагнали» людей и ботов, чтобы добить РБК за то, что они журналисты, которые задают вопросы.

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Сотни миллионов людей по всему миру, по его словам, уже привиты от COVID-19. Если и существует глобальный заговор для борьбы с перенаселением, то на него работают противники вакцинации, заключил Канаев на странице в Facebook.