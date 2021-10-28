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Ученые предупредили о невыносимой жизни на Земле из-за потепления

Иван Юминов

Общество
Ученые предупредили о невыносимой жизни на Земле из-за потепления
Фото: Pixabay

Глобальное потепление вскоре сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Об этом заявил директор института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар.

— Наводнение приводит к жертвам, может быть, к нескольким десяткам. Мы же говорим о тысячах смертей каждый раз, когда на Землю надвигается тепловая волна, — рассказал эксперт.

Люди, по данным специалистов, испытывают крайне некомфортные температуры от США до Ближнего Востока, а также от Индии до Сахары. Ситуация ухудшится и в других частях планеты, если не предпринимать никаких мер.

Экстремальные явления будут происходить гораздо чаще из-за потепления, предупредил эксперт по климату Зик Хаусфазер. Температура в Долине Смерти в Калифорнии летом достигла 54,4 градуса, что является наиболее высоким показателем на Земле.

Июль стал самым жарким за все время наблюдений, как следует из данных Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Повышение температуры приведет к лесным пожарам, наводнениям, засухам и штормам, уверены ученые.

Рост числа тепловых волн оказывает негативное влияние на сельское хозяйство и таит смертельную опасность для людей. Повышение температуры на два градуса приведет к тому, что половина населения планеты будет страдать от подобных явлений каждые пять лет, отмечает Phys.

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