Диетолог Писарева: Бананы в рационе помогут решить три серьезные проблемы со здоровьем

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Употребление бананов может решить три серьезные проблемы со здоровьем. О свойствах популярного фрукта в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Ирина Писарева.

По ее словам, в первую очередь бананы благодаря наличию в них витамина К улучшают нормальное функционирование почек. Также они полезны для профилактики онкологических заболеваний, особенно, желудочно-кишечного тракта, поскольку содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов.

— Что касается онкологии, то здесь речь идет о переспелых фруктах, потемневших и с темными пятнами. Такие бананы содержат много антиоксидантов, в них нет жиров, и они малокалорийны. Организм получает большое количество энергии и лучше усваивает витамин D, — рассказала диетолог.

Она уточнила, что переспевшие бананы способствуют выработке специфического белка, который помогает бороться с онкологическими заболеваниями, а также позволяет иммунной системе лучше противостоять развитию раковых клеток.

Кроме того, употребление бананов помогает предупреждать возникновение судорог. Борьба с таким недугом ведется благодаря большому наличию во фрукте калия и магния. А чаще всего дефицит именно этих микроэлементов вызывает судороги.

— Фактически без принятия каких-либо дополнительных добавок, просто употребляя бананы, можно решить эту проблему, — сказала врач.

Кроме того, по ее словам, бананы в рационе полезны для костей и соединительных тканей.