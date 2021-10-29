Власти Москвы подвели итоги работы «Системы 112» с начала 2021 года

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Операторы столичной «Системы 112» за девять месяцев этого года приняли и обработали около четырех миллионов вызовов, что почти в два раза больше предыдущего аналогичного показателя. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 29 октября.

— Работа «Системы 112» востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города, это подтверждает и ежегодный рост числа обращений. В настоящее время каждая дежурная смена принимает в среднем 13 тысяч звонков в сутки, одновременно работают 65 операторов, в том числе специалисты, владеющие иностранными языками, — рассказал представитель мэрии.

Чаще всего горожане, по его словам, вызывали с помощью системы скорую помощь и полицию. Более 500 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.

«Система 112», как уточнил заммэра, информационно взаимодействует с примерно 230 аварийными и экстренными службами города, а также с «Системами 112» Московской и Калужской областей.

Кроме того, к «Системе 112» Москвы подключены все операторы связи. На территории города работают прямые номера вызова экстренных оперативных служб: 101 — пожарные и спасатели, 102 — полиция, 103 — скорая медицинская помощь, 104 — аварийная служба газа.