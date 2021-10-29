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Подмосковный комитет по туризму назвал малоизвестные достопримечательности региона

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковный комитет по туризму назвал малоизвестные достопримечательности региона
белый медведь

Комитет по туризму Московской области сформировал подборку из восьми малоизвестных достопримечательностей региона, в список вошли музеи, природные и исторические памятники, сообщает РИАМО.

Так, Зоологический питомник Московского зоопарка находится в Волоколамском городском округе и располагается на живописной территории площадью более 200 га. В уникальном природном ландшафте питомника живут белые медведи, амурские тигры, снежные козы, голубые бараны, орланы и другие животные.

Один из крупнейших авиационных музеев мира под открытым небом находится в поселке Монино городского округа Щелково. Здесь можно увидеть уникальные самолеты периода гражданской, Великой Отечественной войны, послевоенного периода и современные образцы летательных аппаратов.

Песчаные дюны находятся в Волоколамском городском округе, недалеко от поселка Сычево.В 60-х годах здесь начали добывать песок и гравий, в скором времени на территории был основан Сычевский нерудный горно-обогатительный комбинат. Сюда часто приезжают фотографы, чтобы запечатлеть уникальный пейзаж.

До этого стало известно, что Подмосковье вошло в топ популярных направлений для туризма среди регионов РФ.

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