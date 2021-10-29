Подмосковный комитет по туризму назвал малоизвестные достопримечательности региона

белый медведь

Комитет по туризму Московской области сформировал подборку из восьми малоизвестных достопримечательностей региона, в список вошли музеи, природные и исторические памятники, сообщает РИАМО.

Так, Зоологический питомник Московского зоопарка находится в Волоколамском городском округе и располагается на живописной территории площадью более 200 га. В уникальном природном ландшафте питомника живут белые медведи, амурские тигры, снежные козы, голубые бараны, орланы и другие животные.

Один из крупнейших авиационных музеев мира под открытым небом находится в поселке Монино городского округа Щелково. Здесь можно увидеть уникальные самолеты периода гражданской, Великой Отечественной войны, послевоенного периода и современные образцы летательных аппаратов.

Песчаные дюны находятся в Волоколамском городском округе, недалеко от поселка Сычево.В 60-х годах здесь начали добывать песок и гравий, в скором времени на территории был основан Сычевский нерудный горно-обогатительный комбинат. Сюда часто приезжают фотографы, чтобы запечатлеть уникальный пейзаж.

До этого стало известно, что Подмосковье вошло в топ популярных направлений для туризма среди регионов РФ.