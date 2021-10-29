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Доктор Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для пиара

Полина Долганова

В мире
Доктор Комаровский заявил, что Зеленский использовал его для пиара
Фото: Youtube / Ходят слухи

Известный на Украине врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что президент страны Владимир Зеленский использовал его для собственного пиара.

Во время предвыборной кампании в 2019 году Зеленский представил публике членов своей команды, среди которых был и Комаровский. Тогда будущий президент заявил, что в случае победы на выборах доктор будет курировать медицину в стране. Однако после победы Зеленского педиатр не получил обещанного.

— Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации, — сказал Комаровский в интервью изданию «Украинская правда».

Врач подытожил, что после выборов Зеленский предлагал ему занять депутатское кресло в Раде, однако на этом их отношения закончились.

19 апреля 2019 года тогда еще кандидат на пост лидера Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды, которые займут посты в администрации президента при его победе. Так, например, представителю выборного штаба Дмитрию Разумкову должны были доверить вопросы внутренней политики. Экс-министру финансов Александру Данилюку планировали поручить проблемы международной деятельности, экономики и финансов. Советники шоумена Руслан Рябошапка, Галина Янценко и Денис Монастырский должны были взять на себя правоохранительную и антикоррупционную деятельность, а доктор Комаровский — медицину страны.

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