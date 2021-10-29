Вузы Москвы проведут онлайн-занятия для школьников

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В дни школьных каникул столичные вузы проведут для учеников предпрофессиональных классов семинары и стажировки. Они пройдут в режиме онлайн. Для того чтобы принять участие, нужно пройти электронную регистрацию.

1 ноября Российский университет дружбы народов проведет для учеников инженерных классов лабораторные онлайн-занятия, посвященные электричеству и магнетизму и механике.

Ученики педагогических классов смогут провести занимательные каникулы, подключившись к онлайн-мероприятиям Московского городского педагогического университета. Так, будущие педагоги смогут посетить онлайн-занятие по созданию сценического образа 1 ноября. Старшеклассникам расскажут, как развить воображение и найти нестандартный выход из любой ситуации. А 3 ноября ребят научат создавать натюрморт в технике коллажа.

Учеников академических классов приглашают на научно-исследовательские каникулы, которые пройдут с 1 по 3 ноября. Будущие ученые познакомятся с основными свойствами материалов, их классификацией, узнают о новых образцах и принципах их создания.