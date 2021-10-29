В России за сутки зафиксировали 1163 летальных исхода от COVID-19

Фото: АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 39 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса за день в РФ полностью поправились 30 462 пациента.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 7511 случаев заболевания.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В оперштабе добавили, что по состоянию на 29 октября первым компонентом привились 56 787 209 россиян. При этом полный цикл вакцинации прошли 50 960 796 граждан. Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 46,8 процента.