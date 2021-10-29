Власти Подмосковья сообщили, что дефицита продуктов в магазинах в период нерабочих дней не будет

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Рисков того, что с полок подмосковных магазинов во время периода нерабочих дней исчезнут продукты питания, нет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

— Министерство сельского хозяйства Московской области провело 100-процентную аналитическую работу по наличию товаров всех групп на складах наших ритейлеров. Мы с уверенностью можем сказать, что запасов хватит, — отметил он.

Министр также заверил, чтоне произойдет повышения цен на продукты. По его словам, власти работают с торговыми сетями по данному вопросу, осуществляют мониторинг цен, передает РИАМО.

С 28 октября в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он продлится до 7 ноября.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил, как нерабочие дни помогут в борьбе с коронавирусом.