Власти Подмосковья сообщили, что дефицита продуктов в магазинах в период нерабочих дней не будет
Рисков того, что с полок подмосковных магазинов во время периода нерабочих дней исчезнут продукты питания, нет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
— Министерство сельского хозяйства Московской области провело 100-процентную аналитическую работу по наличию товаров всех групп на складах наших ритейлеров. Мы с уверенностью можем сказать, что запасов хватит, — отметил он.
Министр также заверил, чтоне произойдет повышения цен на продукты. По его словам, власти работают с торговыми сетями по данному вопросу, осуществляют мониторинг цен, передает РИАМО.
С 28 октября в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он продлится до 7 ноября.
До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил, как нерабочие дни помогут в борьбе с коронавирусом.