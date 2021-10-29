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Эксперт рассказал, стоит ли покупать кнопочный телефон

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, стоит ли покупать кнопочный телефон
Фото: freepik.com

Кнопочные мобильные устройства в последние годы стали менее качественными. Однако, несмотря на ограниченный функционал, они имеют некоторые «неоспоримые преимущества». В частности, лучше переносят удары и отличаются небольшими размерами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец.

Он отметил, что функций кнопочного телефона будет недостаточно для человека, который использует мобильное устройство не только для звонков.

— При покупке кнопочного телефона человек автоматически лишает себя всех жизненных радостей. Такое устройство не всегда поддерживает интернет, а бывают ситуации, когда это позарез нужно, — рассказал специалист.

В качестве компромиссного варианта можно выбрать недорогой смартфон, отметил эксперт. По словам собеседника «ВМ», такое устройство позволит открывать видео и будет иметь ряд других полезных функций.

Побыванец подчеркнул, что современные кнопочные телефоны значительно потеряли в качестве.

— Телефоны с кнопками остаются востребованными, но их выбор невелик. К тому же, если лет 15 назад кнопочные телефоны были более-менее интересными и крупные бренды старались делать что-то хорошее, сейчас подобрать хороший телефон очень сложно, — констатировал собеседник «ВМ».

Однако у кнопочных телефонов есть и плюсы. Например, низкая цена, заметил эксперт. При ограниченном бюджете такая покупка потребует меньше затрат, чем приобретение даже самого недорогого смартфона.

Кроме того, кнопочный телефон отличается небольшим размером и имеет высокие шансы остаться целым после падения, отметил Побыванец.

— Если вы уронили смартфон и разбили экран, то устройство нужно нести в сервис. Еще плюс кнопочных телефонов в том, что они маленькие. Я бы учитывал характер человека: кому-то телефон нужен, чтобы просто принимать звонки. Конечно, в этом случае иметь кнопочное устройство будет более адекватным, — заключил специалист.

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