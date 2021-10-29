ООН призвала страны G20 преодолеть недоверие друг к другу

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Крупным державам G20 следует преодолеть недоверие в распределении вакцин и борьбе с изменением климата. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в пятницу, 29 октября.

— Мы видим опасный уровень недоверия среди великих держав, среди членов G20. Между развитыми и развивающимися странами, включая страны с развивающейся экономикой, — рассказал политик.

Важной целью саммита является восстановление доверия путем устранения основных источников недоверия, уточнил он. Странам, по его словам, необходимо преодолеть это явление в распределении вакцин, так как жители богатейших стран получают третью дозу препаратов, а лишь пять процентов африканцев привиты полностью.

Гутерреш указал странам «двадцатки» на необходимость поддержать глобальную стратегию вакцинации ВОЗ. Она предполагает охватить препаратами 40 процентов населения Земли до конца года, а также 70 процентов — к середине 2022 года.

Страны с развитой экономикой, как утверждает генсек, инвестируют почти 28 процентов ВВП в экономическое восстановление. При этом государства со средним уровнем дохода — лишь до 6,5 процента, уточнил он.

Участникам G20 необходимо продлить инициативу по приостановке обслуживания долга на 2022 год, призвал представитель ООН. Программу, по его словам, следует сделать доступной для всех уязвимых стран с крупной задолженностью.

Доверие подрывается и недостатком действий по борьбе с изменением климата, уверен он. G20 необходимо ставить более амбициозные цели по смягчению последствий потепления, приводит слова Гутерреша РИА Новости.