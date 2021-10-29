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Названы три знака зодиака, владеющие экстрасенсорными способностями

Лала Манушакян

Общество
Названы три знака зодиака, владеющие экстрасенсорными способностями
Фото: Unsplash

Астрологи назвали три знака зодиака, которые обладают магическими силами. Они могут предсказать будущее и тонко чувствуют душевную составляющую человека.

Первое место занял знак зодиак Дева. Его представители очень чутки и могут переживать все эмоции не только близких людей, но и незнакомцев. Девы часто видят вещие сны, однако никто не верит их словам. Только после произошедших событий люди удивляются, насколько точно этот знак зодиака может описывать будущие.

У таких людей хорошо развита интуиция, аналитический ум, наблюдательность и способность замечать малейшие детали. Стоит прислушаться к советам Дев и остерегаться неприятностей. Они помогут «излечить» душу, а также выслушать все ваши проблемы и откровения.

Второе место занимают Скорпионы. Этот знак зодиака использует свои экстрасенсорные способности исключительно для удовлетворения своих интересов. Скорпион не только умеет предсказывать будущее, но может и поменять его. Шутки Скорпионов сразу воплощаются в реальность, однако не всегда их высказывания несут положительные эмоции, поэтому врагам и недоброжелателям лучше не связываться с ними.

Представители этого знака зодиака всегда детально изучают предмет, который их заинтересовал, запоминают факты и повышают свои умения, а также с легкостью могут считывать мысли окружающих.

Третий знак зодиак, обладающих седьмым чувством, это Рыбы. Некоторые придуманные рассказы могут сбыться, поэтому не стоит недооценивать легкомысленность и витание в облаках представителей водного знака.

Хорошо развитая интуиция Рыб помогает им обходить опасные места и избегать неприятных ситуаций. Рыбам сняться вещие сны, однако знаки судьбы они плохо различают. Представители такого знака — тихие и неконфликтные люди. Свои способности в основном применяют в быту, сообщает Пятый канал.

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