Трихолог назвала два витамина против выпадения волос, которые можно пить всем

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Самостоятельный прием двух витаминов поможет предотвратить выпадение волос и поспособствует их росту. А вот принимать комплексные добавки без консультации врача опасно для здоровья. О том, что нужно пить для роста волос, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач дерматолог-трихолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц.

По ее словам, осенью волосы сильнее всего нуждаются в витаминах, которые нередко работают во благо при взаимодействии друг с другом. Но принимать их без рекомендации врача не стоит. Можно только навредить. Например, витамин А в малых количествах полезен для волос, а в избытке приводит к их выпадению. Принимать самостоятельно без высокого риска для здоровья, но с пользой для волос, можно только два витамина.

— Для роста волос, во-первых, необходимо, чтобы в организме была правильная среда, PH. Для этого надо ежедневно пить овощные соки. Это очень полезно для роста волос. Любому человеку хорошо подходит Омега-3, содержащая много витамина Е, некоторые идут с витамином D, что является основой здоровья волос, — рассказала врач.

Кроме того, принимать без консультации врача можно витамин С, который участвует во всех фазах улучшения роста волос. Он вместе с кремнием работает на генерацию коллагена, а также предотвращает седину.

Юцмюц обратила внимание на то, что эффект от витаминов будет через три месяца приема. Это связанно с тем, что третья фаза роста волос длится именно 90 дней.