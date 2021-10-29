Более 800 участников «Абилимпикса» смогли найти работу по призванию

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 800 участников чемпионатов «Абилимпикс» в столице смогли найти работу по призванию. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 29 октября.

— На VII Московском чемпионате «Абилимпикс-2021» представлено 25 различных компетенций в сфере услуг. Участники соревнуются в таких направлениях, как ногтевой сервис, парикмахерское искусство, ремонт обуви, туризм, гостиничное дело, клининг, ремонт автомобилей, сборка мебели, социальная работа и многие другие, — говорится в сообщении.

Соревнования по профессиональному мастерству, как уточняется, помогают людям с инвалидностью социализироваться, сделать первые шаги в профессии и заявить о себе работодателям. Большая часть экспертов — представители крупных компаний, которые оценивают мастерство участников и отбирают лучшие кадры в свои команды.

Так, компетенцию «Туризм» поддерживает компания TUI, а участников компетенции «Администрирование отеля» оценивают представители Holiday Inn Moscow Sokolniki.

Глава службы управления персоналом обувной фабрики «Парижская коммуна» Галина Кошелева не первый год является экспертом компетенции «Ремонт обуви». Предприятие, по ее словам, ежегодно приглашает лучших участников соревнований на стажировки и работу.

За некоторыми участниками с отборочного этапа следит и заместитель главы компании KorNail Инна Коробейникова. Ее организация занимается обучением мастеров по маникюру, после курсов можно стать самозанятым или устроиться работать в салон.