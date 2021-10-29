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Выставка «За парад отвечаю Я, Вахтангов» откроется в галерее А3

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «За парад отвечаю Я, Вахтангов» откроется в галерее А3
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Староконюшенный переулок, 39 Карта всех событий

Галерея А3 объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «За парад отвечаю Я, Вахтангов», приуроченную 100-летию создания театра имени Вахтангова.

Экспозиция условно поделена на несколько частей. Одна из них — «Пространство, сжатое до точки» — посвящена творчеству художника Евгения Сергеевича Вахтангова. Здесь посетители увидят его графику и живопись разных периодов.

Вахтангов является ярким представителем новой московской живописной школы. В его творчестве соединились основные художественные стили и языки ХХ века.

Вторая часть проекта реализуется совместно с Театральным музеем имени Бахрушина и представляет плакаты, афиши, живопись, графику, скульптуру, эскизы костюмов, инсталляции художников современности.

Официальной датой рождения театра имени Вахтангова является 1921 год. В начале 1922 года он открылся постановкой спектакля по сказке Карло Гоцци «Принцесса Турандот». Спектакль сделан в жанре «фантастического реализма». Этот образ праздничной культуры, рожденный режиссурой Вахтангова, представляет одно из самых актуальных движений в современной театральной культуре.

Выставка открыта с 11 ноября по 10 декабря, сообщается на сайте галереи.

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