Упавший на строительные леса с моста в Москве мужчина скончался

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Белорусский мост Карта всех событий

Мужчина, сорвавшийся с Белорусского моста на строительные леса, погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 29 октября.

Спасатели МЧС, как уточнил собеседник «ВМ», сняли тело мужчины с высоты 50 метров.

25 октября сообщалось, что росгвардейцы спасли мужчину, который упал в реку недалеко от Большого Москворецкого моста.

Утром в районе Якиманка автопатруль Росгвардии заметил человека в Москве-реке. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из ледяной воды. Правоохранители поспешили на помощь мужчине, а также вызвали на место происшествия скорую и спасателей.

Утопающий был спасен с помощью буксировочного троса автомобиля. Им оказался 27-летний калининградец, его доставили в больницу с диагнозом «переохлаждение».