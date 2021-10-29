МИД России призвал побудить Украину остановить насилие в Донбассе

Фото: МИД РФ

Россия в связи с «фильтрационными» мероприятиями украинской армии в селе Старомарьевка призвала партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Украину к прекращению насилия в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 29 октября.

— Продолжаем следить за развитием обстановки. Призываем наших партнеров по нормандскому формату и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей, — рассказала дипломат.

Внешнеполитическое ведомство, по ее словам, сделает все возможное для защиты россиян, где бы они ни находились. Ситуация в селе, как уточнила она, остается сложной из-за того, что туда наведываются украинские военнослужащие.

Они вводят «своего рода» комендантский час и запрещают жителям выходить из домов, подчеркнула представитель министерства. Граждан с паспортами России и ДНР, как утверждает дипломат, подвергали насилию, а также конфисковывали у них документы.

При этом обстановка в Старомарьевке несколько разрядилась, признала она. Около въезда в село появились представители Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ, приводит слова Захаровой сайт МИД.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.