Работа блокпостов завершилась в Севастополе из-за снижения потока туристов

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Работа блокпостов для проверки QR-кодов на въезде в Севастополь и выезде из него прекратилась из-за снижения потока туристов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в понедельник, 1 ноября.

Такую меру предприняли в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

— Три дня полноценные дали эффект, который был необходим: это значительное снижение туристического потока. И сегодня блокпосты больше проблем создают севастопольцам. Я предлагаю, и такое решение уже принято, сегодня работу контрольных пунктов пропуска завершить, — цитирует РИА Новости заявление Развожаева.

Блокпосты установили с 30 октября на всех магистралях, которые ведут в Севастополь, и на железнодорожном вокзале. Для проезда туристам и местным гражданам необходимо было показать сертификат, или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном коронавирусе. Также сотрудники ДПС проводят термометрию водителей и пассажиров.

Исключение при данной ограничительной мере составляют лишь экстренные случаи.

Так, в воскресенье, 31 октября, стало известно, что свыше 120 автомобилей не пропустили в город Севастополь во второй день работы блокпостов из-за массового распространения коронавируса в регионе. В тот же день сотрудники ДПС также ограничили въезд в город двум экскурсионным автобусам.