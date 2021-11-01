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Роспотребнадзор назвал столицу лидером по числу тестирований на коронавирус

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Роспотребнадзор назвал столицу лидером по числу тестирований на коронавирус
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Среди всех регионов России Москва стала лидером по количеству проведенных тестирований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 1 ноября.

Она отметила важность своевременной передачи результатов анализов горожанам.

— Увеличилось еще тестирование. На прошедшей, 43-й неделе в среднем это было 424 человека на 100 тысяч населения. Максимальный, очень высокий показатель в Москве — это почти 700 человек на 100 тысяч населения. Выявляемость достаточно высокая, — передает агентство городских новостей «Москва» слова Поповой.

До этого руководитель Роспотребнадзора заявила, что темпы вакцинации против коронавируса в настоящий момент растут в России. Такие показатели могут поспособствовать достижению 80 процентов коллективного иммунитета среди взрослых граждан.

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По словам Анны Поповой, уже появившиеся и только прогнозируемые штаммы заболевания практически не окажут влияния на действенность отечественных вакцин.

Также в понедельник, 1 ноября, глава ведомства сообщила, что тяжелых больных коронавирусной инфекцией в российских отделениях реанимации из числа привитых практически нет. По ее словам, прививки защищают граждан от тяжелого течения болезни и от летального исхода.

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