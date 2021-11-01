Астрологи рассказали, чего никогда не простят разные знаки зодиака

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Иногда простая безобидная насмешка способна разрушить даже самый крепкий брак. Астрологи уверены, что от знака зодиака зависит, насколько разрушительным для отношений может быть обидное слово.

Уверенные в своем величии Овны никогда не простят, если их заслуги будут забыты или недооценены. Они могут буквально впасть в бешенство от малейшего принижения, а позже — даже полностью разорвать отношения. Ничего ценнее собственного эго для Овнов нет. Зато они снисходительны к остальным и могут стерпеть любые причуды своих друзей и близких.

Тельцы всегда готовы на жертвы ради других. Что-то купить, подарить, помочь с деньгами — для Тельцов это лишь в радость. Но только до тех пор, пока окружающие не начнут воспринимать их жертвенность как должное. Они не переносят нахлебников и готовы к большому конфликту, обнаружив таких в своем окружении.

Близнецы легко могут простить измену, они очень спокойны к негативным действиям своей второй половинки. А вот отсутствие интереса в разговоре со стороны собеседника легко может вывести людей этого знака из себя. Близнецы будут долго копить неприятное внутри себя, пока в какой-то момент отношения не закончатся.

По природе своей добродушные Раки никогда не смогут простить предательства, уверены астрологи. Для них не существует второго шанса для тех, кто предал их однажды. Не желая причинять себе боль в будущем, Раки предпочитают сразу обрывать отношения с предателями.

Гордые Львы, как ни странно, готовы простить абсолютно все. Терпение людей этого знака практически безгранично. Они готовы давать столько шансов на исправление, сколько смогут. И лишь одно может вывести Львов из себя: насмешки над их величием.

Девы невероятно непостоянны. Никогда они не знают, на что обидятся в этот раз. Никто не знает, в какой момент их терпению настанет конец. Сегодня они готовы простить все, а завтра придут в бешенство от самой безобидной шутки.

Измены со стороны любимого человека способны вогнать Весов в апатию. Это причинит им сильную боль, но закатывать сцен они не будут. Весы не переносят демонстративных разрывов и будут стараться сохранить отношения до самого конца.

Список того, чего ни за что не простят Скорпионы, просто огромен. Любая промашка перед взрывоопасными Скорпионами грозит разрывом отношений навсегда. Но тут, конечно, все зависит от личного отношения Скорпиона к человеку, уточняют астрологи.

Стрельцы могут показаться обидчивыми, ведь расстроить их может очень многое. Но поводом для разрыва это не послужит. Но, если дело касается религии Стрельцов или более серьезной темы, они не только не простят обидчика, но и настроят против него все их общее окружение.

Козероги достаточно хитры, чтобы ради выгоды изобразить прощение обидчика. Но они злопамятны и никогда не забудут обиды. Инертность и человеческая глупость выводят их из себя, такие люди скучны Козерогам. Также Козероги — страшные ревнивцы, сообщает WMJ.

Подобно Ракам, Водолеи не прощают предательства. Но они не так непреклонны и готовы дать провинившемуся еще один шанс. Однако их терпение не безгранично: через несколько предательств они окончательно теряют в веру в человека и прерывают с ним общение.

Рыбы готовы простить измены и грубости в свой адрес, но вот отсутствия интереса к их персоне они терпеть не будут. Самое важное для Рыб — постоянно подтверждать свою ценность и нужность.

Ранее астролог Анастасия Широкова рассказала, что жизнь многих людей переменится в первой половине последнего осеннего месяца.