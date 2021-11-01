Эксперты назвали факторы, снижающие шанс выздороветь после ИВЛ

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Тяжелое протекание коронавируса, позднее обращение к врачу и наличие сопутствующих заболеваний — такие факторы значительно снижают вероятность выздоровления при попадании на ИВЛ. При этом нередко именно молодые пациенты нуждаются в искусственной вентиляции легких. Об этом специалисты рассказали «Вечерней Москве».

По словам реаниматолога Сергея Симбирцева, не существует однозначных признаков, которые говорили бы о том, что пациент на ИВЛ не сможет выздороветь.

— Это гадание на кофейной гуще. Стопроцентных цифр нет, все зависит не только от непосредственно течения коронавируса, но и от каких-то сопутствующих заболеваний, от состояния человека. Все очень индивидуально, — рассказал он.

Эксперт отметил, что при сравнении двух групп пациентов по сто человек в каждой в одной на ИВЛ может выжить 20 человек, а в другой цифры будут совершенно другими.

Инфекционист Илья Акинфиев заметил, что низкий процент выздоровления характерен именно для пациентов, которые не могут дышать самостоятельно.

— Из тех данных, которыми владели по лету 2020 года, когда была самая масштабная первая волна, порядка 20–25 процентов выздоравливало. Но здесь нужно понимать, что мы говорим не просто о переводе в реанимацию, а именно об ИВЛ, когда аппарат за человека дышит полностью, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам Акинфиева, в большинстве случаев пациентам делается лишь кислородная поддержка: человек дышит самостоятельно, маска только помогает или обогащает воздух кислородом. В этом случае вероятность выздоровления близка к стопроцентной, подчеркнул инфекционист.

Симбирцев заметил, что на вероятность выздоровления после ИВЛ влияет тяжесть протекания болезни и наличие хронических заболеваний.

— Основными факторами являются непосредственно само течение коронавируса (насколько тяжело, сколько процентов поражения легких) и сопутствующие заболевания. Их множество — начиная с ожирения и заканчивая диабетом. Но пока это все гадание, очень мало данных, хоть и прошло уже практически полтора года, — рассказал специалист.

По словам Акинфиева, позднее обращение к врачу также может снизить вероятность выздоровления при ИВЛ.

Эксперты отметили, что часто в подключении к аппарату ИВЛ нуждаются молодые пациенты. Симбирцев подчеркнул, что такой особенностью обладает новый вариант коронавируса.

— До появления «дельта»-штамма на ИВЛ как раз попадали немолодые люди. А сейчас «дельта»-штамм немного перерисовал картину. Действительно, в том числе и молодые попадают чуть чаще, — рассказал реаниматолог.

Однако статистика по возрасту пока неполная, подчеркнул Сибирцев. Источники в других странах тоже не дают полной картины: как правило, в таких странах высокий уровень вакцинации, заключил собеседник «ВМ».