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Нарушения мер против коронавируса выявили на 118 объектах Москвы

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Нарушения мер против коронавируса выявили на 118 объектах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичное управление Роспотребнадзора выявило нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции на 118 городских объектах в период с 25 по 31 октября. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

За последнюю неделю Роспотребнадзором было проведено 412 проверок и мониторинговых обследований, в том числе в выходные дни проверено 209 объектов. Проверкам подверглись магазины торговых сетей «Метро Кэш энд Керри», «Лента», «Виктория», «Мираторг», «Дикси», «Куулклевер», Fix Price, объекты общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовые объекты, салоны красоты. На 118 объектах были обнаружены нарушения.

К административной ответственности, уточняет ведомство, было привлечено 124 должностных и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Работа 16 объектов была приостановлена до решения суда.

В Оперштабе отметили, что с начала 2021 года общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила более 129 миллионов рублей.

— Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным протоколам составила более 129 миллионов рублей. В соответствии с временным запретом деятельности, примененным управлением в досудебном порядке, и по решениям судов приостановлена деятельность 693 объектов, — передает слова Оперштаба агентство городских новостей «Москва».

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Ранее, 1 ноября, сообщалось, что компании «Волга-Комплекс», осуществляющей речные перевозки с Северного речного вокзала, грозит штраф до 1 миллиона рублей за проведение мероприятий на судах в нерабочие дни.

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