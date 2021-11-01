Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полицейские спасли хаски, которая провалилась в люк с водой в Санкт-Петербурге

Евгений Белоусов

Происшествия
Полицейские спасли хаски, которая провалилась в люк с водой в Санкт-Петербурге
Фото: пресс-служба МВД России

В субботу, 30 октября, в поселке Янино Всеволожского района сотрудники кинологической службы полиции спасли хаски, провалившуюся в люк с водой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России в понедельник, 1 ноября.

В ведомстве рассказали, что около 07:00 сотрудник Центра кинологической службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области лейтенант полиции Вера Бурова услышала собачий вой со стороны пустыря. Она сообщила об этом дежурному, капитану полиции Елене Кононенко, и обе сотрудницы отправились вместе искать источник воя.

Обойдя территорию, женщины обнаружили в люке с водой собаку породы хаски. Измученное животное сильно повредило передние лапы, пытаясь выбраться из люка.

Женщины достали собаку из колодца и отнесли в дежурную часть, где обработали ее раны, вымыли и накормили. После этого собаку отвезли в ветеринарную клинику, чтобы проверить наличие скрытых повреждений и чипа у животного.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России

Ранее, 1 ноября, в Пскове пассажирский самолет столкнулся с косулей на взлетно-посадочной полосе аэропорта. По предварительной информации, технических отклонений в работе воздушного судна не наблюдалось. На борту самолета находились 100 человек, четверо из которых — экипаж.

Читайте также:
СобакиМВДпроисшестие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Преступное авось и глупость

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Неделя честных признаний

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасались все, кроме Михалыча

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Все мнения
О проекте