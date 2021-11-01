Полицейские спасли хаски, которая провалилась в люк с водой в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба МВД России

В субботу, 30 октября, в поселке Янино Всеволожского района сотрудники кинологической службы полиции спасли хаски, провалившуюся в люк с водой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России в понедельник, 1 ноября.

В ведомстве рассказали, что около 07:00 сотрудник Центра кинологической службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области лейтенант полиции Вера Бурова услышала собачий вой со стороны пустыря. Она сообщила об этом дежурному, капитану полиции Елене Кононенко, и обе сотрудницы отправились вместе искать источник воя.

Обойдя территорию, женщины обнаружили в люке с водой собаку породы хаски. Измученное животное сильно повредило передние лапы, пытаясь выбраться из люка.

Женщины достали собаку из колодца и отнесли в дежурную часть, где обработали ее раны, вымыли и накормили. После этого собаку отвезли в ветеринарную клинику, чтобы проверить наличие скрытых повреждений и чипа у животного.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России

Ранее, 1 ноября, в Пскове пассажирский самолет столкнулся с косулей на взлетно-посадочной полосе аэропорта. По предварительной информации, технических отклонений в работе воздушного судна не наблюдалось. На борту самолета находились 100 человек, четверо из которых — экипаж.