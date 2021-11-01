Зеленский и Меркель встретились на климатическом саммите в Глазго

Фото: twitter/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель в рамках экологической конференции в Глазго. Встреча состоялась в понедельник, 1 ноября.

Политики обсудили несколько ключевых вопросов: обострение ситуации в Донбассе и способы мирного решения конфликта, газовый кризис в европейских странах и другие актуальные дипломатические направления сотрудничества Украины и Германии.

— Обсудили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений, — написал Владимир Зеленский на персональной странице в социальной сети Twitter.

Также в понедельник, 1 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не приедет на климатический саммит в Глазго и не переговорит с представителями стран по видеоконференции, так как этого не предусматривает формат мероприятия. Однако глава РФ подготовил видеообращение для участников переговоров.

До этого в рамках саммита G20 Путин заявил, что средняя температура в РФ растет быстрее, нежели во всем мире. За последнее десятилетие она выросла на 0,5 градуса.