СК проверяет информацию о мужчине с двумя автоматами, который удерживал девушек в Подмосковье

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Красногорск, рабочий посёлок Нахабино Карта всех событий

По факту незаконного лишения свободы двух девушек в поселке Нахабино Красногорского городского округа проводится доследственная проверка. Об этом в понедельник, 1 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в правоохранительные органы поступило сообщение от двух девушек о том, что их незаконно удерживает в квартире мужчина, к которому ранее они приехали домой.

Врадий отметила, что в настоящее время следователь осмотрел место происшествия, опросил девушек и удерживавшего их мужчину. У последнего изъяли два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета Макарова, два охолощенных автомата и три страйкбольные светошумовые гранаты.

— По результатам проверки будет принято процессуально решение, — заключила Врадий.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в воскресенье, 31 октября, в одной из квартир дома в поселке Нахабино.

Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить девушек и задержать злоумышленника. Им оказался житель Пензенской области 1989 года рождения. Мотивы его поступка пока неизвестны.