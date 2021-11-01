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Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов

Дарья Чентаева

Общество
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 300 миллиардов долларов
Фото: NASA / Bill Ingalls

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние составило 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает Forbes.

По информации Forbes Real-Time, состояние американского предпринимателя достигло этой цифры примерно в 16:45 по московскому времени. В настоящее время его богатство оценивается в 298,7 миллиарда долларов, показывая рост на 6,1 процента.

Состояние миллиардера увеличилось из-за продолжающегося роста цен на акции Tesla, который начался на прошлой неделе. В ходе торгов понедельника стоимость ценных бумаг компании составила 1154,49 доллара.

Также в прошлый понедельник акции Tesla повысились почти на 13 процентов из-за сделки с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей в парк автопрокатчика, передает РИА Новости.

Американская компания Tesla Motors была создана в 2003 году для производства электромобилей и технологий, связанных с ними.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, как можно разбогатеть за один день. По его словам, неожиданно увеличить свое состояние может тот, кто следит за рынком криптовалют.

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