Заморозки ожидаются в столице в ночь с 1 на 2 ноября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столбики термометров опустятся до отметки ниже нуля градусов в Москве в ночь с 1 на 2 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 1 ноября.

Синоптик отметил, что в это же время температура воздуха в Подмосковье опустится до минус пяти градусов из-за смены циркуляции воздушных масс.

— Сегодня ночью температура в Москве будет отрицательной, а по области даже до минус пяти градусов, — заявил специалист.

Вильфанд уточнил, что новые потоки воздуха придут из холодного Казахстана в столичный регион, передает РИА Новости.

До этого в Гидрометцентре России рассказали, что в период ноябрьских праздников в Москве ожидается теплая погода, сопровождаемая дождями.

Из-за того, что на территорию Центральной России будут поступать теплые воздушные массы с юго-запада и запада, значения средней суточной температуры в городе продолжат превышать климатическую норму. Повышение составит пять–семь градусов. Благодаря антициклону начало недели в Москве будет солнечным.

Но уже со среды характер погоды изменится. Облачный покров уплотнится, начнутся дожди, станет ветрено.