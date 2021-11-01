Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ясновидящая назвала топ-5 знаков зодиака, которым повезет в любви в ноябре

Василий Плиткин

Общество
Ясновидящая назвала топ-5 знаков зодиака, которым повезет в любви в ноябре
Фото: Из личного архива Кажетты Ахметжановой

Для некоторых знаков зодиака в ноябре сложится благоприятная обстановка. Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала «Вечерней Москве» топ-5 знаков зодиака, представителям которых повезет в любви.

Овен

Ноябрь станет для Овнов месяцем любви и романтики. Если представители этого знака еще одиноки, то самое время включить свое обаяние на полную и пуститься в поиски приключений: вторая половинка уже где-то рядом. Если Овны состоят в паре, то в течение месяца они будут купаться во внимании и романтике.

Лев

Гармонии в личной жизни может навредить только нежелание Львов слышать своего партнера и идти ему навстречу, но если они все сделают правильно, то будут наслаждаться романтикой. Помните о том, что в отношениях и даже флирте главное — во всем идти на компромисс и иногда жертвовать своим комфортом ради спокойствия вашей второй половинки.

Весы

Весам обязательно повезет в любви. Это может быть что угодно — от авантюрного романтического приключения до визита в ЗАГС. На самом деле это будет месяц, когда господствуют дела дома и семейного очага. Основная причина — положение Венеры относительно этого знака.

Водолей

Этот месяц станет для Водолеев настоящим периодом любви и романтики. Они со второй половинкой или объектом симпатии будут находиться в постоянной коммуникации, дарить друг другу положительные эмоции и заботу.

Рыбы

Если вы одиноки, в паре, встречаетесь или находитесь «где-то посередине», у вас будет возможность получить максимум желаемого. Месяц принесет интересный поворот в вашей любовной жизни. Если вы одиноки, то можете ожидать неожиданных и необычных романтических переживаний, которые принесут море эмоций. Если в паре, то научитесь ценить друг друга и то, что вас связывает.

Ранее астролог также составил список знаков зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в ноябре.

Читайте также:
отношениялюбовьГороскопы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Преступное авось и глупость

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Неделя честных признаний

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасались все, кроме Михалыча

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Чем гордиться моргенштернам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Все мнения
О проекте