Ясновидящая назвала топ-5 знаков зодиака, которым повезет в любви в ноябре

Фото: Из личного архива Кажетты Ахметжановой

Для некоторых знаков зодиака в ноябре сложится благоприятная обстановка. Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала «Вечерней Москве» топ-5 знаков зодиака, представителям которых повезет в любви.

Овен

Ноябрь станет для Овнов месяцем любви и романтики. Если представители этого знака еще одиноки, то самое время включить свое обаяние на полную и пуститься в поиски приключений: вторая половинка уже где-то рядом. Если Овны состоят в паре, то в течение месяца они будут купаться во внимании и романтике.

Лев

Гармонии в личной жизни может навредить только нежелание Львов слышать своего партнера и идти ему навстречу, но если они все сделают правильно, то будут наслаждаться романтикой. Помните о том, что в отношениях и даже флирте главное — во всем идти на компромисс и иногда жертвовать своим комфортом ради спокойствия вашей второй половинки.

Весы

Весам обязательно повезет в любви. Это может быть что угодно — от авантюрного романтического приключения до визита в ЗАГС. На самом деле это будет месяц, когда господствуют дела дома и семейного очага. Основная причина — положение Венеры относительно этого знака.

Водолей

Этот месяц станет для Водолеев настоящим периодом любви и романтики. Они со второй половинкой или объектом симпатии будут находиться в постоянной коммуникации, дарить друг другу положительные эмоции и заботу.

Рыбы

Если вы одиноки, в паре, встречаетесь или находитесь «где-то посередине», у вас будет возможность получить максимум желаемого. Месяц принесет интересный поворот в вашей любовной жизни. Если вы одиноки, то можете ожидать неожиданных и необычных романтических переживаний, которые принесут море эмоций. Если в паре, то научитесь ценить друг друга и то, что вас связывает.

Ранее астролог также составил список знаков зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в ноябре.