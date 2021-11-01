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Новые станции велопроката появились в районе Измайлово

Дарья Чентаева

Город
Новые станции велопроката появились в районе Измайлово
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Измайловский проспект, вл. 53а, стр. 1Карта всех событий

В московском районе Измайлово появились новые станции велопроката. Об этом сообщили представители пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Зима неблизко. Ноябрь балует нас солнечной погодой, а мы совместно с «Велобайком» продолжаем открывать станции велопроката в новых районах: теперь и в Измайлове. Здесь появились сразу три новые станции, — говорится в материале.

Отмечается, что новые станции установлены по адресам Измайловский проспект, владение 53а, строение 1; Измайловское шоссе, дом 69д, строение 2 (станция метро «Партизанская», выход № 1); улица Ибрагимова, дом 32, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее руководитель пресс-службы парка Александр Жестков сообщил, что за сезон проката летнего транспорта более 1,3 миллиона километров проехали жители столицы на ВДНХ.

Жестков отметил, что в общей сложности за сезон гости парка проехали расстояние, которое равно земному экватору, более 32 раз. Всего прокатом транспорта на ВДНХ воспользовались около 312 тысяч раз.

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