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Исследования российского концерна «Алмаз-Антей» доказали, что число отверстий в обломках самолета MH17 меньше, чем в случае полета ракеты по встречной траектории. Соответствующие расчеты голландский суд приложил к материалам дела по крушению воздушного судна в 2014 году. Об этом сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс на общественных слушаниях в понедельник, 1 ноября.

Уточняется, что такие же сведения содержат доклады Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии.

— Что касается повреждений, «Алмаз-Антей» в своем докладе указывает, что количество отверстий в обломках в три–пять раз меньше, чем можно ожидать, если бы ракета шла по встречной траектории... И это следует из результатов как симуляций, так и тестов, — заявила судья.

Указанная информация предоставляет российскому концерту право отвергнуть версию запуска ракеты из-под города Снежное.

— Если причиной крушения Boeing стала ракета, выпущенная из ЗРК «Бук», то эта ракета могла идти только на пересекающемся курсе, — передает ТАСС слова Хелейн Керстенс-Фокенс.

Крушение MH17 на востоке Украины в 2014 году

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили.

Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит Москва. Суд по данному делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, по нему проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.