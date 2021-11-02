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Свыше 150 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы вечером 2 ноября

Виктория Сикерина

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Свыше 150 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы вечером 2 ноября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. ТуполеваКарта всех событий

Более 150 авиарейсов задержали и отменили в московских аэропортах вечером 2 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове вылет 48 самолетов перенесли на более позднее время. Здесь же отменили отправление 10 воздушных судов.

При этом в Шереметьеве задержали 20 рейсов, а отменили девять.

Рекордсменом по переносу времени вылета судов стал столичный аэропорт Домодедово. Здесь задержали отправление 61 авиарейса, а отменили семь самолетов.

Таким образом, общее число задержанных и отмененных рейсов составило 155.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого стало известно, что московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатному расписанию работы после трудностей из-за туманной погоды в регионе.

По информации пресс-службы авиагавани, график восстановили в 13:05 по московскому времени. Также регистрация пассажиров на рейсы осуществлялась в штатном режиме и согласно установленным требованиям

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