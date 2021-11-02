«Чуть ли не война»: политолог объяснил визит главы ЦРУ Бернса в Москву

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Директор ЦРУ Уильям Бернс мог обсуждать на встрече с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым в Москве перспективы восстановления иранской ядерной сделки. Об этом заявил политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев во вторник, 2 ноября.

— Возможно я ошибаюсь, но в последнее время было много сообщений о возвращении к иранской ядерной сделке — это тема, которая обсуждается, были и заявления (главы Госдепа Энтони — прим. «ВМ») Блинкена в духе, что если Иран не вернется, то возможна чуть ли не война. По всей видимости, этот вопрос сейчас дискутируется, — рассказал специалист.

Нынешний глава ЦРУ, по его словам, был одним из тех, кто готовил сделку по Ирану в 2015 году. На своем посту он оказался в роли человека, который понимает тайные механизмы иранского ядерного досье, предположил эксперт.

Данная тема, как уточнил он, является важной наряду с Афганистаном и Ближним Востоком. Она будет таковой и на возможной встрече президента России Владимира Путина и его американского визави Джо Байдена, приводит слова Межуева РИА Новости.

2 ноября в Совбезе сообщили, что Патрушев провел встречу в Москве с Бернсом. Стороны, как уточняется, обсудили российско-американские отношения.