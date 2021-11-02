Советский фехтовальщик Виктор Путятин умер на 81-м году жизни

Чохонелидзе Ираклий / Фотохроника ТАСС

Бывший член сборной СССР по фехтованию Виктор Путятин скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в Федерации фехтования России во вторник, 2 ноября.

— Выдающийся фехтовальщик Виктор Путятин почти десять лет входил в состав мужской сборной СССР по рапире и вместе с товарищами по команде дважды поднимался на призовой подиум Олимпийских игр, пять раз становился чемпионом мира — в личном и командном первенстве. Окончив спортивную карьеру, посвятил жизнь тренерской работе, — говорится в сообщении.

Ведомство выразило глубокие соболезнования близким, родным и ученикам Путятина, отмечается на сайте федерации.

Виктор Путятин родился 12 сентября 1941 года в Харькове. Он начал заниматься фехтованием в 1956 году.

Членом сборной СССР спортсмен являлся с 1964 по 1972 год. В ходе карьеры он стал двукратным серебряным призером Олимпийских игр в командном первенстве и пятикратным чемпионом мира в личном и командном первенстве.

В составе команды Путятин был трехкратным обладателем Кубка Европы, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР. Продолжительное время он работал тренером в Италии, а также в СДЮШОР фехтования «Динамо» (Киев).