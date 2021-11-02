Пьяная девушка зарезала сожителя из-за бытовой ссоры в Подольске

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Подольск, улица 43-й Армии Карта всех событий

Следственный комитет Подмосковья по Подольску заподозрил 28-летнюю девушку в убийстве своего сожителя. Об этом «ВМ» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 2 ноября.

По ее словам, в понедельник, 1 ноября, подозреваемая местная жительница вместе с 30-летним сожителем и друзьями выпивали в квартире на улице 43-й Армии. В какой-то момент между женщиной и ее возлюбленным произошла ссора. Вспылив, подозреваемая схватилась за нож, которым ударила мужчину в левый глаз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

— По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы, проводятся допросы свидетелей, — отметила Врадий.

В скором времени СК обратится в суд с целью заключения подозреваемой под стражу.

Похожий инцидент произошел в понедельник, 1 ноября, в подмосковном Красногорске. Тогда мужчина выпивал вместе с 61-летним знакомым в квартире на Пятницкой улице в поселке Отрадное. В какой-то момент между ними завязался конфликт. В результате ныне задержанный гражданин избил оппонента молотком, из-за чего тот скончался на месте.

После сотрудники СК по городу задержали подозреваемого в убийстве мужчину.