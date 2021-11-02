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Престарелый злоумышленник украл кошелек у пенсионера в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Престарелый злоумышленник украл кошелек у пенсионера в Москве
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции по юго-востоку Москвы задержали подозреваемого в краже девяти тысяч рублей из кошелька столичного пенсионера. Об этом «ВМ» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО столицы.

По данным ведомства, 84-летний москвич подал заявление о пропаже денег в отдел полиции по району Некрасовка. Пожилой мужчина предположил, что мог оставить бумажник на кассе в магазине на Шоссейной улице. Однако его там не оказалось.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — им оказался безработный 75-летний местный житель, — уточнили в пресс-службе.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящий момент предполагаемый преступник находится под подпиской о невыезде.

Во вторник, 2 ноября, стало известно, что жительница Москвы лишилась более миллиона рублей, оставив в салоне автобуса свою сумку с крупной суммой. После женщина немедленно обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый приезжий мужчина.

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