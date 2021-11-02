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Министр обороны Украины Таран подал в Раду заявление об отставке

Иван Юминов

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Министр обороны Украины Таран подал в Раду заявление об отставке
Фото: Facebook / Министерство обороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду. Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук во вторник, 2 ноября.

— Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную раду заявление об отставке, — отметил Мельничук в своем Telegram-канале.

13 июля заявление об отставке написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, занимавший этот пост с февраля 2014 года. Верховная рада приняла отставку Авакова 15 июля. Соответствующее решение поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов на парламентском заседании.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко тогда рассказал, что Аваков оставил должность по просьбе президента страны Владимира Зеленского. По его словам, решение об отставке принималось взвешенно, о нем знали несколько человек из узкого круга.

В России в отношении Авакова возбуждены уголовные дела по статьям «Организация убийства», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Похищение человека» и «Воспрепятствование законной деятельности журналиста».

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