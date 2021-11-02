Два дома по реновации возведут в столичном районе Котловка

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Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

Два многоэтажных жилых дома по программе реновации жилищного фонда построят к 2023 году на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 2 ноября.

Он отметил, что в зданиях по индивидуальным архитектурным проектам предусмотрено 378 квартир, большинство их которых — двухкомнатные. При этом четыре жилых пространства оборудуют для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— В 2023 году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время выполняется разработка котлована. Работы выполнены более чем на 50 процентов, — заявил глава ведомства.

По словам Рафика Загрутдинова, фасады многоэтажек выполнят с помощью декоративной бетонной плитки. На внешних стенах установят корзины под кондиционеры в едином стиле.

Первый этаж корпусов отдадут под коммерческие организации: заведения общепита, салоны красоты, детские секции, спортивные залы и магазины. В подъездах специалисты оборудуют зону почтовых ящиков, комнату консьержа и помещение для уборочного оборудования.

При этом вход в дом будет сделан в уровень с поверхностью земли. Такая мерам позволит жильцам с ОВЗ и колясками беспрепятственно заходить в новостройку.

Дворовую территорию также благоустроят. Здесь высадят растения, установят детские площадки и создадут зону отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что дизайн-проект дома по программе реновации в районе Кунцево на западе столицы уже согласован.

По словам специалиста, на фасадах 11-этажного дома в Кунцеве разместят информационные вывески со встроенной светодиодной подсветкой и корзины под кондиционеры, изготовленные из металла. Для отделки самого фасада будут использованы панели графитового цвета и «под дерево».