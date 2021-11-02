Против рэпера Yung Trappa возбудили уголовное дело

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленинградской области

Следственный комитет по Ленинградской области задержал 26-летнего рэпера Владислава Ширяева, известного под псевдонимом Yung Trappa, которого подозревают в изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону во вторник, 2 ноября.

В СК уточнили, что гражданину вменяют уголовные статьи «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

По следственной информации, мужчина в ночь с 31 октября на 1 ноября в доме в поселке Подборовье изнасиловал двух 18-летних девушек. Одна из них впоследствии написала заявление в полицию, и рэпера задержали.

— Следователь допрашивает его по обстоятельствам совершенных преступлений. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в СК.

О задержании Ширяева стало известно 2 ноября. За день до этого он отдыхал со своей 18-летней подругой в коттедже под Санкт-Петербургом. Девушка обратилась в полицию, заявив, что музыкант изнасиловал ее.

В 2014 году суд приговорил Ширяева к условному сроку за хранение наркотиков. Примерно год спустя он вновь был задержан с запрещенными веществами. После этого его приговорили к реальному сроку по уголовной статье «Хранение и распространение наркотиков». Ширяев отсидел в тюрьме пять с половиной лет и вышел на свободу в феврале 2021 года.