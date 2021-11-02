Психолог назвала главные причины разрыва отношений мужчиной

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Нередко бывает так, что в отношениях между мужчиной и женщиной ничего не предвещает беды, но вдруг происходит что-то необъяснимое и мужчина начинает собирать чемоданы. Какие поведенческие модели женщины могут привести к разрыву любовных отношений, рассказала эксперт по работе с подсознанием Мария Самарина.

1. Самооценка

Если женщина не любит себя и не умеет расставлять личные границы, то не стоит удивляться, что мужчина будет относиться к ней подобным образом.

2. Страх одиночества

По словам эксперта, все наши мысли материальны. Именно поэтому страх, что однажды мужчина вас бросит, может привести к тому, что это произойдет в реальности.

3. Плохое отношение к мужчинам

Если женщина при выборе партнера руководствуется стереотипами, что «Все мужики одинаковые» или «Все мужики козлы», она притянет к себе именно таких мужчин.

4. Роль мужчины в отношениях

Если вы привыкли всегда все решать за других и не позволяете партнеру проявлять свободу выбора, то мужчина будет чувствовать доминирование вашей мужской энергетики в отношениях. Из-за этого ему может стать некомфортно рядом с вами и он захочет уйти.

5. Привычка жаловаться

Если в вашей модели поведения доминирует желание пострадать или пожаловаться на жизнь, то подумайте о своем партнере. Это эмоционально трудно, поэтому лучшее, что может сделать ваш партнер, — это уйти от вас, передает WMJ.ru.

Ранее ученые из университета Ланкастера в Великобритании пришли к выводу, что мужчины склонны больнее воспринимать разрыв романтических отношений, чем женщины.