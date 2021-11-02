Около 1,5 тысячи человек застряли в аэропорту Нижнего Новгорода из-за непогоды

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Около 1,5 тысячи человек остаются в нижегородском аэропорту Стригино из-за непогоды в Москве. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин во вторник, 2 ноября.

— Сейчас около 1,5 тысячи человек остается в аэропорту, — рассказал политик.

Пассажирам, несколько часов ожидающим вылета, раздают пиццу, воду, соки и супы. Питание обеспечено за счет договоренности между правительством региона, администрацией города и местными рестораторами.

Еду в аэропорт доставляет городская служба спасения и волонтеры. Пассажиры благодарны за возможность поесть, но многие возмущены действиями представителей авиакомпаний, которые не пообщались с ними, отмечает РИА Новости.

2 ноября десять самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункты назначения. Всего аэропорт Стригино принял 33 самолета девяти авиакомпаний, которые направлялись в столицу.

В тот же день сообщалось, что свыше 200 авиарейсов задержали и отменили из-за сильного тумана в трех крупных аэропортах столицы. По данным на 10:30, во Внукове задержали 64 рейса и пять отменили. В Домодедове были отменены 14 рейсов, а время 60 вылетов из авиагавани перенесли. В Шереметьеве задержали 51 рейс и 15 отменили.