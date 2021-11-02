Автобус сбил пешехода в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Солянка Карта всех событий

Дорожная авария с участием автобуса и пешехода произошла на пересечении улицы Солянка и Солянского проезда в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса во вторник, 2 ноября.

В ведомстве уточнили, что пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате его сбило транспортное средство.

— Около 19:36 на пересечении Солянского проезда и улицы Солянка произошло ДТП с участием автобуса № М27 и пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, — отметили в Мосгортрансе.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД по городу. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, передает агентство городских новостей «Москва».

Другое ДТП с участием автобуса произошло в курортном городе Анталья в воскресенье, 31 октября. Тогда девять российских туристов получили травмы в результате дорожной аварии с участием автобуса. Инцидент случился в районе населенного пункта Серик. Всего в транспортном средстве находилось 12 граждан РФ.