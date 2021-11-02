Facebook откажется от функции распознавания лиц на фото и видео

Фото: Pexels

Социальная сеть Facebook вскоре лишится функции распознавания лиц на фото и видео. Об этом сообщили в компании Meta во вторник, 2 ноября.

— В ближайшие недели мы отключим систему распознавания лиц в Facebook. Это станет частью более широкой кампании по ограничению использования технологии распознавания лиц в нашей продукции, — говорится в сообщении.

После внесения изменений пользователи больше не будут «опознаваться» или уведомляться о появлении на чужих фото или видео. Функцией, по оценке компании, пользуются около трети пользователей Сети, ее отключение приведет к удалению более миллиарда индивидуальных шаблонов распознавания лиц.

Сервис распознавания лиц требует более продолжительного и открытого обсуждения вопроса, уточнили в корпорации. Facebook, как подчеркнули в пресс-службе, продолжит участвовать в обсуждении и работе с гражданским обществом и регуляторами.

Технология распознавания лиц вызывает множество опасений в обществе, признали в компании. Однако работа над ее использованием продолжится в сферах, где есть возможность обеспечения прозрачности, добавили на сайте Meta.