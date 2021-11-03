Эксперимент с QR-кодами о вакцинации проведут в вузах Москвы и Подмосковья

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Высшие учебные заведения столицы и области проведут эксперимент по внедрению QR-кодов о вакцинации против коронавируса для посещения занятий. Такое решение принял Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья. Об этом рассказал президент Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев в среду, 3 ноября.

Он отметил, что университеты региона не планируют вводить жесткие ограничительные меры. При этом руководство институтов будет стараться увеличить число вакцинированных студентов.

— Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься, — оценил Кудрявцев решение ввести QR-коды для посещения лекций и семинаров.

По его словам, с помощью такого решения через определенное время в университетах появятся COVID-free зоны для привитых учащихся. Благодаря этому снизится возможная заболеваемость коронавирусной инфекцией.

— Договорились, что мы в течение 7-10 дней соберемся, чтобы сделать анализ этой ситуации, посмотреть, как это все идет, возможно, сделать какие-то коррективы, — передает ТАСС слова президента МФТИ.

До этого стало известно, что Московский городской педагогический университет (МГПУ) вводит систему QR-кодов для посещения студентами очных занятий. Соответствующая информация появилась на официальном сайте вуза в среду, 3 ноября.