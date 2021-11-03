Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперимент с QR-кодами о вакцинации проведут в вузах Москвы и Подмосковья

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Эксперимент с QR-кодами о вакцинации проведут в вузах Москвы и Подмосковья
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Высшие учебные заведения столицы и области проведут эксперимент по внедрению QR-кодов о вакцинации против коронавируса для посещения занятий. Такое решение принял Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья. Об этом рассказал президент Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев в среду, 3 ноября.

Он отметил, что университеты региона не планируют вводить жесткие ограничительные меры. При этом руководство институтов будет стараться увеличить число вакцинированных студентов.

— Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься, — оценил Кудрявцев решение ввести QR-коды для посещения лекций и семинаров.

По его словам, с помощью такого решения через определенное время в университетах появятся COVID-free зоны для привитых учащихся. Благодаря этому снизится возможная заболеваемость коронавирусной инфекцией.

— Договорились, что мы в течение 7-10 дней соберемся, чтобы сделать анализ этой ситуации, посмотреть, как это все идет, возможно, сделать какие-то коррективы, — передает ТАСС слова президента МФТИ.

До этого стало известно, что Московский городской педагогический университет (МГПУ) вводит систему QR-кодов для посещения студентами очных занятий. Соответствующая информация появилась на официальном сайте вуза в среду, 3 ноября.

Читайте также:
ВузыСтудентыQR-коды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте