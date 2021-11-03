Уралмашзавод ввел QR-коды для сотрудников

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На Уралмашзаводе в Екатеринбурге ввели доступ на рабочие места по QR-коду в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в городе. Об этом в среду, 3 ноября, сообщила пресс-служба предприятия.

По ее информации, работники, у которых отсутствует сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса и документы, которые подтвердили бы медицинские противопоказания, будут временно отстранены от работы. При этом выплачиваться им будет 2/3 тарифной ставки в соответствии с российским законодательством. Подобный простой для непривитых сотрудников в пресс-службе предприятия назвали вынужденной мерой.

Отмечается, что для сотрудников созданы все условия для прохождения вакцинации — привиться от коронавируса можно даже в медпункте завода.

— От поставок оборудования в указанный срок во многом зависит работоспособность предприятий-партнеров. Поэтому крайне важно обеспечить бесперебойную работу производства, чтобы не подвести заказчиков, — передает сообщение пресс-службы ИА «Уральский меридиан».

Ранее стало известно о продлении системы QR-кодов для посещения торговых центров и заведений общепита в Калининградской области до февраля 2022 года.

Также систему QR-кодов для посещением студентов занятий ввел МПГУ. Вуз организует бесплатное экспресс-тестирование для студентов младше 18 лет и тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским показаниям.