Промышленное производство Подмосковья выросло более чем на 15 процентов в 2021 году
Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,6 процента по сравнению с прошлым годом. Увеличение показателей в основном дали металлические изделия и лекарства.
Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, промышленное производство региона стабильно превышает средний показатель в России.
Сообщается, что с начала года в Московской области значительно нарастили изготовление металлических изделий, лекарственных препаратов и химической продукции.
— Промышленность Подмосковья продолжает демонстрировать уверенный рост, который обеспечивают в основном обрабатывающие производства, — отметила Екатерина Зиновьева.
Она также добавила, что активная инвестиционная политика Подмосковья влияет на постоянный производственный рост, передает «360».
Каждый год в Московской области запускают более 400 новых инвестпроектов. Многие из них связаны с обрабатывающими производствами.
До этого сообщалось, что три десятка коммерческих объектов планируют построить в Подмосковье.