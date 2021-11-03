Промышленное производство Подмосковья выросло более чем на 15 процентов в 2021 году

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Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,6 процента по сравнению с прошлым годом. Увеличение показателей в основном дали металлические изделия и лекарства.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, промышленное производство региона стабильно превышает средний показатель в России.

Сообщается, что с начала года в Московской области значительно нарастили изготовление металлических изделий, лекарственных препаратов и химической продукции.

— Промышленность Подмосковья продолжает демонстрировать уверенный рост, который обеспечивают в основном обрабатывающие производства, — отметила Екатерина Зиновьева.

Она также добавила, что активная инвестиционная политика Подмосковья влияет на постоянный производственный рост, передает «360».

Каждый год в Московской области запускают более 400 новых инвестпроектов. Многие из них связаны с обрабатывающими производствами.

До этого сообщалось, что три десятка коммерческих объектов планируют построить в Подмосковье.