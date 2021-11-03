Высокий спрос на отели в длинные выходные дни зафиксировали в Московской области

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Спрос на проживание в гостиницах увеличился в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе областного комитета по туризму в среду, 3 ноября.

— С 30 октября по 7 ноября допускается въезд в коллективные средства размещения, продолжают работу предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, независимо от количества дней оказания гостиничных услуг, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что организации и индивидуальные предприниматели в регионе с 8 ноября смогут разрешать посещение своих объектов только гражданам с QR-кодами о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Также накануне Воробьев отметил, что кафе, рестораны, развлекательные центры и сфера услуг снова начнут работать в Подмосковье после окончания нерабочих дней — с 8 ноября.

В среду, 3 ноября, министр инвестиций области Екатерина Зиновьева заявила, что промышленное производство региона выросло на 15,6 процента по сравнению с прошлым годом. Увеличение показателей в основном дали металлические изделия и лекарства.